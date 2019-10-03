Директор олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что спортсменка подверглась мошенничеству.

Сегодня, 3 октября, СМИ сообщили, что Сотникова обратилась к гадалке, затем перевела ей 2 миллиона рублей. Получив деньги, женщина, назвавшаяся Ольгой, скрылась.

«Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было», — заявил Закарян, слова которой приводит Пятый канал.

По информации прессы, Сотникова решила прибегнуть к условиям гадалки, чтобы вылечить свою младшую сестру. Сестра Аделины Мария страдает редким заболеванием — синдромом Тричера-Коллинза, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Сама Сотникова неоднократно признавалась, что почти все свои гонорары тратит на попытки помочь младшей сестре.