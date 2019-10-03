В Шанхае проходит турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy, в 15:35 началась короткая программа Женщин. В соревновании примет участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

На лёд выйдут всего шесть участниц, Медведева получила последний стартовый номер. Перед ней будет выступать представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Участие Турсынбаевой в турнире было под вопросом, так как в этом сезоне фигуристка еще ни разу не выступала на соревнованиях. У нее возниц рецидив хронической травмы спины, поэтому спортсменка долго восстанавливалась.

Следить за оценками фигурист можно при помощи онлайн-табло на официальном сайте ISU.