Хачанов сыграет с Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Италии Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира АТР 500 в Пекине. Игра состоится сегодня, 4 октября, на «Лотос Корте» и начнется в 7:30 по московскому времени.

В матче второго круга соревнований Карен обыграл представителя Франции Жереми Шарди. Матч продолжался 1 час и 41 минуту, счет по сетам 7:6, 7:6 в пользу Хачанова. Оба сета россиянин выиграл на тай-брейках, счет в первом — 7:0, во втором — 7:5.

На счету Хачанова 11 эйсов, а его соперник подал навылет 12 раз. Также Шарди сделал на одну двойную ошибку больше, чем Хачанов — три против двух.