Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 4 октября, проведет дебютный матч в Евролиге против немецкой «Альбы». Встреча пройдет в Берлине на площадке «Мерседес-Бенц Арена».

Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

На старте Единой лиги ВТБ «Зенит» разгромил польский клуб «Зелена Гура» со счетом 92:67. Встреча прошла на выезде, теперь россияне сыграют в Берлине.

Текущий сезон Евролиги стал дебютным для петербургского «Зенита». В минувшем сезоне команда выступала в Еврокубке. Для того, чтобы принять участие в Евролиге, петербургский клуб получил уайлдкард от организаторов турнира.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2019/20 продлится до апреля 2020 года, затем сильнейшие команды определят победителя турнира в раунде плей-офф. В минувшем сезоне победителем Евролиги стал московский ЦСКА.