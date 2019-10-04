В итальянской Энье продолжается заключительный, седьмой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 4 октября, состоится короткая программа у девушек, начало соревнований в 15:30 по московскому времени.

Российскую команду представят два участника — Анна Фролова и Ксения Синицына, которые уже занесли себе в актив медали нынешней серии Гран-при. Фролова стала бронзовым призером соревнований в Загребе, Синицына завоевала серебро в Челябинске.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Произвольная программа девушек состоится 5 октября в 17:45.