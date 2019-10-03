Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритмический танец на турнире Shanghai Trophy.

Спортсмены вышли на лёд под последним стартовым номером и набрали 86,77 балла за свое выступление. На второй строчке расположились представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон, судьи оценили их выступление на 76,43 балла. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев, их результат — 69,83.

Произвольный танец состоится в субботу, 5 октября, фигуристы выйдут на лед в 9:00 по московскому времени. Сегодня предстоит выступить женщинам и спортивным парам.