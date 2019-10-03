Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.

Это поражение стало уже третьим для российской команды на Кубке мира в Японии. Ранее россияне уступили команде Японии со счетом 10:30, а во втором туре проиграли сборной Самоа со счетом 9:34.

В группе А сборная России занимает последнее место, имея 0 очков после трех туров. Поражение от Ирландии лишило российскую сборную шансов на выход в плей-офф Кубка мира.

Следующий матч на турнире станет заключительным для сборной России на групповом этапе и на всем турнире. Подопечные Лина Джонса сыграют 9 октября, в среду, против команды Шотландии. Начало игры назначено на 10:15 по московскому времени.