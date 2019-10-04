На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар, сегодня, 4 октября, состоится восьмой день соревнований и будут разыграны 6 комплектов медалей.

В 20:15 начнутся финальные соревнования по прыжкам в высоту у мужчин. От России выступят Илья Иванюк и Михаил Акименко.

В 21:00 стартуют состязания в метании диска среди женщин. В 21:15 пройдет забег у на дистанции 400 метров с барьерами у женщин.

В 21:45 по московскому времени начнется еще один финал в беговой дисциплине: мужчины пробегут дистанцию в 3000 метров с препятствиями (стипль-чез). В 22:20 состоится забег на дистанции 400 метров у мужчин.

В 23:20 на чемпионате мира стартуют соревнования по спортивной ходьбе: мужчины преодолеют дистанцию в 20 километров.

Сборная России пока завоевала две золотые награды на этом чемпионате мира, а также одну серебряную медаль.