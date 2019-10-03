Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева представила новую короткую программу на турнире Shanghai Trophy.

Воспитанница Этери Тутберидзе исполнила программу в образе черного ворона под композицию Камиля Сен-Санса «Danse Macabre».

Все прыжковые элементы программы были исполнены без падений, однако спортсменка совершила недокрут на тройном лутце и не очень уверенно исполнила двойной аксель. Каскад из тройного сальхова и тройного тулупа казахстанская спортсменка исполнила чисто.

За выступление Турсынбаева получила 69,24 балла, из которых 35,88 балла — за техническую составляющую программы.

Произвольные программы девушки покажут в пятницу, 4 октября, начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени. Всего в соревнованиях принимают участие шесть спортсменок, Россию представляет Евгения Медведева.