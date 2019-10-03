Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, у Зобнина диагностировано мышечное повреждение. Отмечается, что футболист получил травму в заключительной части тренировки, которая состоялась в среду, 2 октября.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление. Зобнин пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет определена схема лечения.

В нынешнем сезоне Зобнин принял участие во всех шестнадцати матчах «Спартака», из них одиннадцать — в чемпионате России.

На данный момент «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 набранных очков. В 11-м туре «красно-белые» проиграли «Оренбургу», сразу после матча главный тренер Олег Кононов был отправлен в отставку.