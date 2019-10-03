Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился мнением по поводу крупного поражения национальной команды на Кубке мира по регби в Японии.

Слова регбиста приводит портал Чемпионат.com. Артемьев отметил, что у команды был отличный настрой бороться до конца. «Мы проиграли, но мы не сломлены. Спасибо ребятам за героические усилия. У нас ещё одна игра здесь, мы играем для вас», — сказал Артемьев.

Напомним, сегодня сборная России проиграла команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.

Это поражение стало уже третьим для российской команды на Кубке мира в Японии. Ранее россияне уступили команде Японии со счетом 10:30, а во втором туре проиграли сборной Самоа со счетом 9:34.