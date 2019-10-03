Сушинский: У Михеева будут проблемы с выходом на большинство в «Торонто»

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнение о дебюте экс-игрока омичей Ильи Михеева в НХЛ.

Сушинский поздравил Михеева с таким дебютом, по мнению президента «Авангарда», хоккеист сыграл немало времени, и у него немало шансов остаться там.

«С выходом на большинство, думаю, будут проблемы, мы видим, что его выпускают в меньшинстве, поэтому будет закрывать эту нишу», — сказал Сушинский, слова которого приводит ТАСС.