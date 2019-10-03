Официальный сайт УЕФА назвал символическую сборную недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшим вратарем признан голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки, лучшим левым защитником — его одноклубник Ашраф Хакими, в центре защиты — Джон Лукуми из «Генка», справа — игрок «ПСЖ» Тома Менье.

Левый полузащитник — Серж Гнабри из «Баварии», левый центральный полузащитник — Донни ван де Бек из «Аякса», правый центральный полузащитник — Эммануэль Деннис из «Брюгге», правый полузащитник — Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Лучший левый нападающий — Такуми Минамимо из «Зальцбурга», в центре нападения — Роберт Левандовски из «Баварии», справа — Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

🔝 Команда недели в #ЛигаЧемпионов 🙌 Кто из них был в твоей команде в Fantasy Football? pic.twitter.com/wk9IlEoaCL — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 3, 2019

Отметим, в команду недели не вошел ни один футболист петербургского «Зенита», который обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.