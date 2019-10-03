Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла соревнования в короткой программе на турнире в Шанхае.

Медведева исполнила без падений свою короткую программу под композицию группы Muse и набрала 72,16 балла за свое выступление.

Второй стала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, она набрала за прокат 69,24 балла. Все прыжковые элементы были исполнены без падений, но с помарками.

Третьей после короткой программы идет Ын Су Лим, спортсменка из Южной Кореи. Она набрала 62,87 за исполнение короткой программы.

Всего в соревнованиях среди женщин на Shanghai Trophy принимают участие шесть спортсменок, также свои короткие программы показали итальянка Роберта Родегеро, фигуристка из Гонконга И Кристи Льюн и китаянка Хонги Чен.

Произвольные программы девушки покажут в пятницу, 4 октября, начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени.