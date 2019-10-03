Российская фигуристка Евгения Медведева заняла промежуточное первое место после проката короткой программы на турнире Shanghai Trophy.

Свое выступление Медведева начала с каскада тройной флип-тройной тулуп, затем исполнила двойной аксель и завершила прыжковый контент тройным лутцем. Судьи оценили выступление Медведевой в 72,16 балла.

Второе место досталось представительнице Казахстана — ученице Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой, третье — у кореянки Ын Су Лим.

Произвольные программы можно будет увидеть завтра в 15:00 мск.