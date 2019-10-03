Nevasport рассказывает, как проявили себя российские игроки в первом дне регулярного чемпионата НХЛ.

Михеев: первые очки в первом же матче

Илья Михеев приехал в Канаду показать, что такое омский хоккей. Получилось с первого раза. В канадском дерби против «Оттавы» Михеев был чудесен. Всего за 15 минут игрового времени в третьем звене — умная игра, два очка, два перехвата и сверхубедительный дебют в официальной игре. Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок остался очень доволен.

«А он хорош. Намного лучше, чем вы видели. Ему еще нужно привыкнуть: понять, в каком направлении развиваться. Он парень смышленый, но иногда на такой скорости ему тяжеловато общаться с партнерами. Он невероятный игрок для меньшинства, просто летает по площадке!», — сказал Бэбкок.

Еще Михеев близок к тому, чтобы получить прозвище «суп» (Soupboy). По аналогии с Панариным, прозвище которого — «хлебушек» (Breadman). После матча омич отметил, что в Канаде почти не едят суп, хотя он его очень любит.

«Я ждал этого момента всю жизнь, много работал, — говорит Михеев не про прозвище — про свой гол. — Что я почувствовал? Облегчение. Я не мог в это поверить. Впервые играл перед таким количеством людей».

Овечкин: в погоне за полтинником

Если Михеев только делает свои первые шаги по НХЛ, Александр Овечкин начал свой пятнадцатый сезон за океаном. Начал с гола обладателю Кубка Стэнли «Сент Луису», ловко укрыв шайбу от обороняющихся клюшек и бросив с кистей.

«Сегодня у меня были очень хорошие возможности забить гол. Я использовал один из них», — сказал Овечкин после матча.

Так Овечкин начал свой очередной штурм полтинника — полсотни шайб за сезон. До такого достижения россиянину удавалось добираться восемь раз в карьере. Еще восемь раз он по итогам регулярки выигрывал Морис Ришар — приз лучшему снайперу лиги.

В этом сезоне, если все пойдет как обычно, Овечкин ворвется в первую десятку лучших снайперов НХЛ.

На радостях от забитой шайбы Овечкин отметился несколькими эффектными силовыми приемами.

«Вашингтон», обходившийся без дисквалифицированного на 3 матча за кокаин Кузнецова, сумел уйти от поражения, проигрывая 0:2. Одну из шайб забросил защитник Дмитрий Орлов.

«Нам удалось забить один гол, мы знали, что надо забить еще. Нам и это удалось. Меньшинство проделало отличную работу. После этого и одно очко было бы хорошим результатом. Это был эмоциональный матч. Нам повезло отличиться снова и забрать два очка», — сказал Ови после матча.