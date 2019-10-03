Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о том, что произойдет, когда Всероссийскую федерацию легкой атлетики восстановят в правах.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Шубенков заявил, что восстановление имеет смысл только если оно делается не ради восстановления. «Интересный момент. Думаете, будем радоваться, потирать ручки и все сразу станет хорошо? Расстрою: нет», — сказал спортсмен, добавив, что у организации должно быть понимание того, что делать дальше.

Шубенков выразил надежду, что до конца года ситуация сдвинется. «На мой взгляд, все готово. Ведь критерии выполнены. Остались только подвисшие вопросы», — отметил спортсмен, добавив, что сейчас ведется информационная война, и через какое-то время могут всплыть другие факты.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.