В прошедшем сезоне Мамаев сыграл восемь игр за «Ермак» в ВХЛ, после чего выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.

Отметим, Мамаев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». До того, как перейти в «Трактор», с 2010 по 2014 год, он играл в МХЛ, выступая за «Стальных Лис».