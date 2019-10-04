В немецком Штуттгарте сегодня, 4 октября, стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут в комплексе «Ханнс-Мартин-Шлейер Халле».

В соревнованиях среди женщин сборную России представят Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова, Александра Щеколдина, Мария Пасека, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова.

Мужскую сборную России на мировом чемпионате представят также шесть спортсменов: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Денис Аблязин и Владислав Поляшов.

4 и 5 октября на чемпионате мира пройдут квалификационные соревнования у женщин, 6 и 7 октября — у мужчин.

8 октября будет разыгран первый комплект медалей: женщины узнают победительниц в командном многоборье. На следующий день в аналогичной дисциплине медали получат мужчины.

10 октября состоятся финальные выступления в индивидуальном многоборье у женщин, спустя еще день — у мужчин.

12 и 13 октября пройдут финалы в отдельных видах многоборья. В первый день мужчины будут соревноваться в вольных упражнениях, на коне и на кольцах, а на следующий день — в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Женщины сначала посоревнуются в опорном прыжке и на брусьях, а на следующий день — на бревне и в вольных упражнениях.