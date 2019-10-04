В Сосновом Бору сегодня, 4 октября, стартуют соревнования по биатлону на приз олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Малышко. Гонки пройдут в биатлонном комплексе «Малахит» в деревне Липово.

Анонс соревнований Дмитрий Малышко давал в своем «Инстаграме».

Целью соревнований на приз Дмитрия Малышко является повышение уровень спортивной формы участников и продолжение популяризации биатлона в России.

Организаторы сообщают, что все победители и призеры гонок будут награждены памятными медалями и дипломами, а также денежными призами.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях. Самая младшая из категорий — юноши и девушки, в таких гонках примут участие спортсмены 2001 — 2010 года рождения. Самая старшая из категорий — женщины-ветераны 1988 года рождения и старше, а также мужчины 1973 года рождения и старше.

Завершатся соревнования 6 октября.