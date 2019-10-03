4 октября состоится историческое событие для петербургского «Зенита»: команда впервые за время существования сыграет в Евролиге.

Соперник более, чем серьезный — немецкая «Альба», которая в прошлом сезоне дошла до финала сразу двух турниров, немецкой Бундеслиги и Еврокубка. Если в Европе получилось хоть немного побороться с «Валенсией», то дома «Бавария» шансов не оставила, выиграв все три матча серии. Однако для «Зенита», потолок которого на сегодняшний день — четвертьфинал Еврокубка, такой соперник может стать неподъемным.

Немецкий клуб примет участие в Евролиге впервые в истории. В составе «Альбы» нет суперзвезд или игроков с серьезным опытом в НБА, есть лишь пару игроков, которые немного приблизились к лучшей лиге мира, но закрепиться там не смогли. Однако в «Альбе» собраны мастера, большинство из которых имеет опыт игры в европейских турнирах.

Обе команды понесли потери и не смогут сыграть в сильнейших составах — пока непонятно, кому от этого легче. «Зенит» на три недели лишился Антона Пушкова, а Дмитрий Хвостов не принимал участия в первом матче против «Зелены Гуры», и неизвестно, сыграет ли с немцами. У «Альбы» отсутствует из-за повреждения американец Пейтон Сива — лучший снайпер Еврокубка прошлого года. Вряд ли сыграет немецкий центровой Йоханнес Тиманн, а также сербский защитник Стефан Пено. Однако у «Альбы» сильные воспитанники, которых главный тренер Аито Гарсия Ренесес наверняка задействует в виду всех этих потерь.

«Зенит» показал очень уверенный старт в игре с польской командой, но нужно понимать, насколько уровень «Зелены Гуры» отличается от уровня команд, которые выступают в Евролиге. У петербуржцев собралась серьезная команда, но как она будет противостоять равным и более сильным соперникам покажет как раз матч с «Альбой». Встреча задаст настрой на весь сезон, поэтому если и проигрывать ее, то делать это максимально достойно. Следующие соперники будут только сложнее.