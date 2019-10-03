Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио на специальной пресс-конференции объяснил причины того, почему решил завершить карьеру.

По словам футболиста, он реализовал свою мечту и пришло время уйти. Маркизио рассказал, что последние несколько месяцев его работала как прежде, но тело уже не слушалось, как раньше. Маркизио начал об этому думать.

«Не важно, сколько вам лет — я мог бы играть и в 40 лет, — важно, как ты себя чувствуешь. У меня было много предложений, но я должен сохранять репутацию. Я не мог их принять, потому что не чувствовал, что потяну», — приводит слова Маркизио Sky Sport.

Маркизио отметил, что эмоции от выигранных трофеев останутся с ним на всю жизнь. Итальянец поблагодарил семью, которая всегда была рядом. Бывший футболист рассказал, что пока не знает, чем будет заниматься после футбола.

Отметим, что последним клубом в карьере игрока стал «Зенит», с который он выиграл чемпионат России 2018/19. В составе петербургской команды итальянец отыграл девять матчей и забил два гола.