Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место в короткой программе на турнире Shanghai Trophy.

Выиграли соревнования в короткой программе китайские фигуристы Пэн Чэн и Ян Цзинь. Они набрали за свой прокат 77,12 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатали свою программу без ошибок, однако проиграли первому месту около 0,2 балла. В своей программе спортсмены исполнили выброс тройной флип, также их дорожку шагов оценили на четвертый уровень сложности. Бойкова и Козловский набрали за прокат 76,93 балла.

Третьими стали хоккеисты из Китая Фейяо Тан и Йонгчао Ян, они набрали за прокат 64,68 балла. всего в соревнованиях спортивных пар на Shanghai Trophy принимают участие четыре дуэта.

Произвольные программы у спортивных пар пройдут завтра. Начало соревнований назначено на 16:10 по московскому времени.