Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров, которому 52 года, бросил вызов другому бойцу ММА Сергею Харитонову. Актер записал видеообращение в своём инстаграме для Харитонова.

«Официально вызываю Сергея Харитонова на бой. Давай начнём пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал. Просто пока поборемся. Я по-стариковски тебя готов немножко поломать, в партере или стойке. Может, ты чему-то научишься и будешь прославлять родину на международной арене. Сейчас ты у нас великий», — подчеркнул Тактаров.

В конце августа российский боец Сергей Харитонов победил в поединке с американцем Мэттом Митрионом в рамках главного поединка турнира Bellator 225. Событие состоялось в Бриджпорте (Коннектикут, США). 39-летний Харитонов отправил 41-летнего американского боксера в нокаут во втором раунде.

Ранее Тактаров считал, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться.