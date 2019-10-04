На соревнованиях по фигурному катанию Shanghai Trophy состоится показ коротких программ у мужчин, а пары и женщины продемонстрируют зрителям произвольные программы.

В мужском турнире Россию со своей короткой программой представит Александр Самарин. Начало показа коротких программ запланировано на 9:45 по московскому времени.

В женском турнире произвольную программу представит россиянка Евгения Медведева. После первого дня соревнований она лидирует с результатом 72,16 балла за свое выступление. Второй после короткой программы идет Элизабет Турсынбаева из Казахстана, она набрала 69,24 балла. Начало выступлений — 15:00 по московскому времени.

В турнире спортивных пар вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали за прокат короткой программы 76,93 балла. В лидерах идет китайская пара Пэн Чэн/Ян Цзинь, они опередили россиян всего на 0,2 балла и набрали 77,12. Начало выступлений — в 16:10 по московскому времени.