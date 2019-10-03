Российский легкоатлет Сергей Шубенков, вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами, рассказал, что не собирается уезжать в другую страну в случае недопуска России на Олимпиаду в Токио-2020.

Шубенков отметил, что у него нет опасений только по одной причине — он ничего не может сделать.

«Уезжать приятно, но уже поздно. Маша Ласицкене порывается, но делать это тогда нужно было два года назад. Просто ехать, чтобы не сидеть на месте и создавать иллюзию действия? Ну, не знаю», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Шубенков рассказал, что планирует просто тренироваться, что всю жизнь, по его словам, и делал.

Ранее российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о том, что произойдет, когда Всероссийскую федерацию легкой атлетики восстановят в правах.

Напомним, на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.