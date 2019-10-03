В Москве стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и испанским «Эспаньолом».
Встреча, которая проходит на стадионе «ВЭБ Арена», началась в 19:55 по московскому времени.
Подопечные Виктора Гончаренко начали выступление в групповом этапе турнира с поражения. В матче первого тура армейцы на выезде разгромно уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 5:1. «Эспаньол» после первого тура имеет одно очко, набранное в матче с венгерским «Ференцварошем», который завершился со счётом 1:1.
Ранее стало известно, что сегодняшнюю встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйиком, в роли его ассистентов Серкан Олгунджан и Мехмет Джем Сатман.
Игроки и тренерский штаб «Эспаньола» прибыли в Москву вчера, 2 октября.
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