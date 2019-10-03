Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу того, отпустит ли главного тренера команды Валерия Карпина работать в московский «Спартак».

«Валерий Карпин — главный тренер «Ростова», у него длительный контракт. В «Спартаке» его не будет», — заявил Арутюнянц, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент «Спартак» находится без главного тренера. После проигрыша «Оренбургу» Олег Кононов подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. К матчу с «Краснодаром» в следующем туре Российской Премьер-лиги команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Одним из вариантов помимо Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака» по информации СМИ является немецкий специалист Доменико Тедеско, бывший наставник гельзенкирхенского «Шальке».