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  • 18:11,  3 октября 2019
ФК "Зенит"
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«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство

&#171;Зенит&#187; поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство
Маркизио на скамейке в матче с "Оренбургом". Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» в Twitter прокомментировал завершение карьеры итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

«Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях», — сообщает «Зенит» в официальном Twitter.

Ранее Маркизио на специальной пресс-конференции объяснил причины того, почему решил завершить карьеру. По словам футболиста, он реализовал свою мечту и пришло время уйти. Маркизио рассказал, что последние несколько месяцев его работала как прежде, но тело уже не слушалось, как раньше.

Отметим, что последним клубом в карьере игрока стал «Зенит», с который он выиграл чемпионат России 2018/19. В составе петербургской команды итальянец отыграл девять матчей и забил два гола.

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