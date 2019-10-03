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  • 18:11,  3 октября 2019
ФК "Зенит"
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Орлов объяснил, почему «Зенит» не раскрывает травму Малкома

Геннадий Орлов
Геннадий Орлов. Фото: ФК Зенит

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о травме нападающего «Зенита» Малкома, который перешел в команду летом.

По словам Орлова, Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Комментатор отметил, что игрока никто не отпустит в олимпийскую сборную Бразилии в таком состоянии.

Орлов добавил, что Малком живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.

«Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Малком стал игроком «Зенита» в августе 2019 года, однако пока провел за команду всего два неполных матча. После игры с московским «Динамо» бразилец получил травму, сейчас он проходит курс восстановления.

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