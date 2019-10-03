Комментатор Геннадий Орлов рассказал о травме нападающего «Зенита» Малкома, который перешел в команду летом.

По словам Орлова, Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Комментатор отметил, что игрока никто не отпустит в олимпийскую сборную Бразилии в таком состоянии.

Орлов добавил, что Малком живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.

«Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.