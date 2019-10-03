Немецкий тренер Доменико Тедеско согласовал условия соглашения с московским «Спартаком».

Об этом сообщает «Евро-футбол.ру». По информации источника, контракт красно-белых с Тедеско будет подписан по схеме «1+1».

Ранее стало известно, что Доменико Тедеско может возглавить московский «Спартак». За эту кандидатуру выступает генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Отметим, 34-летний тренер работал в немецком клубе с июня 2017 года по март 2019-го. В позапрошлом сезоне «Шальке» взял серебряные медали Бундеслиги, но в следующем сезоне Тедеско был уволен, так как гельзенкирхенцы проиграли пять встреч подряд во всех турнирах.

Также сообщалось, что Доменико Тедеско планирует выучить русский язык для работы в «Спартаке».