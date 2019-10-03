Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен стал главным тренером бельгийского «Андерлехта».

Об этом клуб из Брюсселя объявил на официальном сайте. Отмечается, что 62-летний специалист подписал контракт на 2,5 года. Ассистентом главного тренера станет Саймон Дэвис.

Отметим, последним местом работы Веркотерена был клуб «Ауд-Хеверле Лёвен», где он был спортивным советником.

По словам Веркотерена, ему приятно возвращаться домой, а «Андерлехт» находится на важном перекрестке в истории коллектива. Он отметил, что с приходом Венсана Компани философия футбола была полностью переработана, поскольку она подходит «Андерлехту».

Напомним, в летнее трансферное окно команду пополнил Венсан Компани, который ранее был капитаном «Манчестер Сити».