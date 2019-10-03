Медведев: Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу его карьеру

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме нападающего сине-бело-голубых Малкома.

По словам Медведева, травма Малкома называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Он отметил, что простым языком это называют повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Медведев добавил, что процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но пока Малкому нельзя вернуться в строй, хотя он очень хочет этого.

«Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.