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  • 19:45,  3 октября 2019
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Медведев: Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу его карьеру

Александр Медведев. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Александр Медведев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме нападающего сине-бело-голубых Малкома.

По словам Медведева, травма Малкома называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Он отметил, что простым языком это называют повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Медведев добавил, что процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но пока Малкому нельзя вернуться в строй, хотя он очень хочет этого.

«Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Малком стал игроком «Зенита» в августе 2019 года, однако пока провел за команду всего два неполных матча. После игры с московским «Динамо» бразилец получил травму, сейчас он проходит курс восстановления.

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