Медведев предложил Кирьосу сыграть вместе в парном разряде

Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть вместе на турнире в парном разряде.

Один из подписчиков поинтересовался у финалиста US Open, когда ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву переадресовал вопрос австралийцу в «сториз» своего Instagram: «Может сыграем в паре, Ник?».

Кирьос сделал репост, но на предложение Медведева не ответил.

Ранее Даниил Медведев прибыл в Шанхай для участия в турнире ATP серии «Мастерс». Фотографию с россиянином в Шанхае выложил теннисный эксперт, журналист Крейг Гэбриэл.