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  • 19:45,  3 октября 2019
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Медведев предложил Кирьосу сыграть вместе в парном разряде

Медведев предложил Кирьосу сыграть вместе в парном разряде
Даниил Медведев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть вместе на турнире в парном разряде.

Один из подписчиков поинтересовался у финалиста US Open, когда ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву переадресовал вопрос австралийцу в «сториз» своего Instagram: «Может сыграем в паре, Ник?».

Кирьос сделал репост, но на предложение Медведева не ответил.

Ранее Даниил Медведев прибыл в Шанхай для участия в турнире ATP серии «Мастерс». Фотографию с россиянином в Шанхае выложил теннисный эксперт, журналист Крейг Гэбриэл.

Кроме того, стало известно о том, что Даниил Медведев примет участие в выставочном теннисном турнире в Абу-Даби Mubadala World Tennis Championship перед началом следующего сезона.

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