Тренерский штаб московского ЦСКА огласил состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев. Защитники — Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон. В полузащите выйдут Константин Кучаев, Никола Влашич, Ильзат Ахметов и Кристиян Бистрович. Нападающие — Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

Запасные: Илья Помазун, Лукас Сантос, Такума Нисимура, Седрик Гогуа, Яка Бийол, Вадим Карпов, Иван Обляков.

Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь. Подопечные Виктора Гончаренко начали выступление в групповом этапе турнира с поражения. В матче первого тура армейцы на выезде разгромно уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5.