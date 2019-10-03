Михеев: Стараюсь говорить по-английски, но не всегда получается правильно

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал об изучении английского языка.

По словам Михеева, ему просто нужно побольше практики. Игрок отметил, что он старается разговаривать, но получается не всегда правильно.

«Я в прошлом сезоне работал с канадским тренером Бобом Хартли. Я постоянно слушал английскую речь, нам на этом языке давали упражнения. Теперь хоккейные термины знаю лучше», — сказал Михеев, слова которого приводит «Матч ТВ».