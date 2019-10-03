В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Ииро Пакаринен в большинстве на 7-й минуте и Роман Старченко с передачи Джесси Блэйкера на 28-й минуте. У нижегородцев единственный гол забил Джордан Шредер с передач Антона Шенфельда и Пола Щехуры.

Отметим, команды не реализовали по буллиту. Во втором периоде не смог забить Михаил Варнаков, а в третьем — Роман Старченко.

После 15 матчей команда Дэвида Немировски идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 16 очками. Подопечные Андрея Скабелки занимают ту же позицию, но на Востоке. У команды из Нур-Султана также 16 баллов.