Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

По словам Уайта, поединок Фергюсона с Хабибом должен состояться первым.

«Если Хабиб выиграет этот бой, то будет здорово организовать их схватку с Жоржем Сен-Пьером», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

Ранее Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов намекнули на свой бой в инстаграме.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.