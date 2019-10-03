В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:3.

В составе победившей команды на 8-й и 34-й минуте дубль оформил Деннис Расмуссен. Первый гол швед забил с передач Кулемина и Козуна в большинстве, второй — с передач Дронова и Рожкова. Еще по шайбе забросили Иван Верещагин с передачи Расмуссена в большинстве на 48-й минуте, Денис Паршин с передач Мозякина и Галузина на 52-й минуте и Николай Кулемин с передач Яковлева и Козуна в пустые ворота.

У ярославцев дубль оформил Антон Ландер. Первый гол он забил с передач Кронвалля и Да Косты на 32-й минуте, а второй — на 59-й минуте в большинстве. Еще одну шайбу на свой счет записал Николай Аверин с передач Осипова и Ильенко на 42-й минуте.

После 15 матчей команда Александра Ардашева идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с восемью очками. Подопечные Ильи Воробьева занимают последнюю позицию на Востоке. У команды из Магнитогорска также восемь баллов.