В Энье (Италия) проходит заключительный, седьмой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 3 октября, состоялся ритмический танец.

Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли первое место, получив от судей 65,52 балла. Второй дуэт, представляющий Россию, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, стал третьим с 59,48 баллами.

Второе место заняла пара из Канады, Натали д’Алессандро и Брюс Уоддел, они набрали 63,25 балла.

Отметим, по итогам жеребьевки российские участники попали в последнюю, четвертую разминку. Лазарева и Прокофьев открыли эту группу участников и выступили под 14-м номером. Худайбердиева и Филатов начали предпоследними под 17-м номером.

Ранее Худайбердиева и Филатов выступили на этапе Гран-при в Риге и одержали победу.