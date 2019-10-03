Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что матч команд Лиги может пройти в России.

По словам Дэйли, в НХЛ исследуют возможность проведения игр Лиги в России, однако пока остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Он отметил, что организация надеется привезти две команды НХЛ в Россию.

«Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России. Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — сказал Дэйли, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, в новом сезоне НХЛ планирует провести матчи в Праге, там сыграют «Филадельфия Флайерс» против «Чикаго Хокс» 4 октября, а также в Стокгольме, где две встречи подряд проведут «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сейбрз», 8 и 9 ноября.