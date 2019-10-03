Тренер Макгрегора ответил на приглашение отца Хабиба подраться в Москве

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора отреагировал на приглашение отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа посетить Москву и провести бой в столице.
«С удовольствием посетил бы Москву», – написал Кавана в Twitter.
Ранее отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о ближайших планах своего сына на бои в UFC, а также затронул тему боя-реванша с Конором Макгрегором.
В интервью ютуб-каналу «Живи на 100%» Нурмагомедов-старший заявил, что Хабиб готов подраться с Макгрегором в Москве.
Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.
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