Защитник петербургского «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от матча Евролиги против «Альбы».

По словам Холлинза, это будет тест и испытание для «Зенита». Он отметил, что «Альба» — отличная команда, у них в составе много хороших баскетболистов, которые умеют играть вместе.

«Травмированные игроки? Ну да, некоторые люди играют важную роль, но, как я уже сказал, «Альба» хороша именно как команда. Даже без нескольких игроков она остаётся таковой. Мы не можем недооценивать их только потому, что у них нет пары человек, нужно готовиться так, как будто соперник в полной боеготовности», — сказал Холлинз, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» 4 октября проведет дебютный матч в Евролиге против немецкой «Альбы». Встреча пройдет в Берлине на площадке «Мерседес-Бенц Арена».

Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.