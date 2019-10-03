Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров. Полузащитники — Тонни де Вильена, Йон Гудни Фьолусон и Кристофер Олссон. В нападении — Юнес Намли, Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов.

Запасные: Станислав Крицюк, Кайо, Даниил Уткин, Дмитрий Стоцкий, Руслан Камболов, Дмитрий Скопинцев, Кристофер Олссон, Мануэл Фернандеш и Ари.

Напомним, «Краснодар» на своей арене примет испанский «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.