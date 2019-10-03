Появилось видео, как Джорджевич делает предложение девушке на «РЖД Арене»

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе «РЖД Арена».

Об этом сообщает фан-паблик клуба «Вперед Локомотив!» во «ВКонтакте». Отмечается, что Баошич ответила черногорскому нападающему согласием, и вскоре Лука и Йована могут пожениться.

Напомним, Лука Джорджевич стал игроком «Локомотива» в августе 2019 года, трансфер игрока оценили в 2-2,5 миллиона евро.

Ранее футболист рассказал, обижен ли он на клуб из-за того, что ему не предоставили шанса показать себя.Нападающий отметил, что в «Зените» вариантов проявить себя у него не было. «Когда ты играешь десять минут, а через месяц ещё десять – это не шанс. Его я получил в «Арсенале», — заключил футболист.