В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА дома потерпел поражение от каталонского «Эспаньола» со счетом 0:2.

В составе испанского клуба по мячу забили У Лэй с передачи Матиаса Варгаса на 64-й минуте и Виктор Кампусано на 95-й минуте встречи.

После двух игр команда Виктора Гончаренко не набрала ни одного очка и располагается на последнем месте в группе Н. «Эспаньол» с четырьмя баллами идет вторым. В параллельной встрече «Лудогорец» одолел «Ференцварош» со счетом 3:0, болгарский клуб лидирует в группе с шестью баллами.

Следующий матч в Лиге Европы армейцы проведут с «Ференцоварошем» 24 октября в Москве. В рамках российской премьер-лиги москвичами предстоит встретиться с «Ростовом» 6 октября.