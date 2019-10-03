В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» одержал гостевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Пекка Йормакка в большинстве с передач Алексея Макеева и Миро Альтонена на 31-й минуте и сам Альтонен в большинстве с передач Вилле Лаюнена и Павла Чернова на 37-й минуте.

У московских армейцев единственный гол забил Иржи Секач с передач Линдена Вея и Богдана Киселевича на 11-й минуте встречи.

После 12 матчей команда Михаила Кравеца идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками. Подопечные Игоря Никитина занимают третью позицию на Западе с 21 баллом после 13 встреч

Следующий матч «Витязь» проведет дома 5 октября с московским «Спартаком», ЦСКА в этот же день сыграет в Москве с рижским «Динамо».