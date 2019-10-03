Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».

По словам Божовича, в «Сочи» очень многое зависит от Нобоа, а он находится в отличной форме. Тренер также отметил Мостового, Полоза, Бурмистрова и Цаллагова, который выступал в Самаре, а также Померко и Заболотного.

«Можно сказать, что играем с «Зенитом-2». Потому что там еще и Мевля, Кудряшов. Команда очень качественная. У них тоже есть проблема, что они несыгранны очень хорошо, так как играли не так долго вместе», – сказал Божович, слова которого приводит канал «Крыльев Советов» на YouTube.

Отметим, летом из «Зенита» в «Сочи» перешли Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.