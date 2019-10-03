Баскетболист "Химок" Алексей Швед в матче с УНИКСОМ. Фото: официальный сайт БК "Химки"

Баскетболист "Химок" Алексей Швед в матче с УНИКСОМ. Фото: официальный сайт БК "Химки"

Подмосковные «Химки» в рамках регулярного чемпионата Евролиги одержали победу над израильским «Маккаби» со счетом 89:83.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 22 очка. У «Маккаби» самым результативным стал центровой Тарик Блэк, набравший 17 очков.

Следующий матч «Химки» проведут 6 октября в Красноярске против «Енисея» в рамках Единой Лиги ВТБ. В Евролиге подмосковная команда сыграет 11-го числа дома с испанской «Басконией».

Напомним, петербургский «Зенит» 4 октября проведет дебютный матч в Евролиге против немецкой «Альбы». Встреча пройдет в Берлине на площадке «Мерседес-Бенц Арена». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. Московский ЦСКА в этот же день сыграет в Испании с «Валенсией».