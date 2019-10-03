Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков объяснил поражение своей команды от «Эспаньола».

«Почему проигрываем болгарской команде и 18-й из чемпионата Испании? А какое место они заняли в прошлом сезоне? Какая вообще разница, какие они сейчас идут?! Это испанская команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!» — заявил Обляков, слова которого приводит Sport24.

Игрок добавил, что в соцсетях всегда что-то пишут, в том числе что ЦСКА сконцентрировался на чемпионате России, и без этого никуда.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА дома потерпел поражение от каталонского «Эспаньола» со счетом 0:2.

В составе испанского клуба по мячу забили У Лэй с передачи Матиаса Варгаса на 64-й минуте и Виктор Кампусано на 95-й минуте встречи.